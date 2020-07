Mirabelli: “Io alla Roma? Impossibile: non vado a fare il burattino”

ROMA NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘, smentendo in maniera categorica i ‘rumors‘ che lo vorrebbero vicino ad entrare nella dirigenza della Roma.

“La Roma in questo momento non sta vivendo un grande momento. Io amo fare questo lavoro, essere titolare del proprio ruolo. Oggi alla Roma è impossibile. Non accetto un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno“, ha detto Mirabelli.

L'ex dirigente del club di Via Aldo Rossi, poi, si è ripetuto anche a 'ReteSport': "Verrei alla Roma anche a piedi, ma non a queste condizioni. Io il burattino non lo faccio. Devo essere il titolare della cattedra".

