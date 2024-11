Mirabelli: “Favorevolissimo alle Seconde Squadre. Ero al Milan quando…”

"Le sue parole sono state forse interpretate male. Noi sappiamo che c'è un regolamento che va rispettato, ma dispiace vedere che in occasione delle due precedenti soste delle Nazionali l'Atalanta non abbia mai chiesto il rinvio, domandandolo solo in questa occasione. Siamo costretti alla sosta forzata che ci complicherà poi il cammino futuro, avremmo tre gare in una settimana e anche il turno di Coppa Italia, impegni notevoli fino a fine anno, ma non dobbiamo assolutamente pensare che sia un passo negativo: quando certe cose accadono, una squadra forte che vuole vincere il campionato deve prenderle come un'opportunità".

Il tema delle Seconde Squadre

"Io sono favorevolissimo alle Seconde Squadre. Vorrei ricordare a chi non lo sapesse che quando furono introdotte io ero al Milan, e con la Juve lottammo per averle. Al Milan poi cambiò proprietà, noi andammo via e i dirigenti di allora decisero di non affiancare la Juve. Sono comunque contento che, anche se in ritardo, il Milan abbia la sua formazione U23: sono certo che ne verranno fuori altre. Questo è un fatto positivo sia per i club che le hanno che per quelli di Serie C, perché chi le ha dà modo ai giovani di fronteggiare un campionato di un certo livello, mentre i club di terza serie hanno la possibilità di affrontare formazioni giovani ma di estremo valore. Del resto, si deve considerare che i budget maggiori li hanno proprio queste seconde squadre, con società che fanno grandi investimenti e prendono i migliori giovani di Europa. Al sistema calcio, sia da una parte che dell'altra, può portare solo vantaggi questo esperimento"