Minotti: “Ziyech al Milan potrebbe fare anche il trequartista”

Carmelo Barillà

Lorenzo Minotti, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare della trattativa in corso per portare Hakim Ziyech al Milan. Si lavora sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto a 20. Il Chelsea, però, vorrebbe che questo diritto si trasformasse in obbligo. Ziyech piace ai rossoneri da tempo e potrebbe essere l'elemento giusto sulla trequarti per far fare il salto di qualità alla squadra di Stefano Pioli.

Le parole di Minotti

Come dicevamo, Lorenzo Minotti ha detto la sua su Ziyech a 'Sky Sport': "Ziyech nel Milan ci starebbe perché potrebbe coprire due situazioni. Potrebbe fare il trequartista, il numero dieci che il Milan sta cercando, oppure potrebbe essere quello che è stato Messias per tante partite in questa stagione. La fascia sinistra del Milan è molto istintiva, è ovvio che devi equilibrare dall'altra parte".