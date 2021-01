Minotti: “Per lo Scudetto Milan al posto del Napoli” | News

Minotti: “Milan al posto del Napoli per la lotta Scudetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lorenzo Minotti, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato delle squadre impegnate nella lotta Scudetto. “Non sono tornate le sette sorelle perché la stagione è anomala, dunque la classifica risulta corta. Non ci sono state vacanze e gli impegni ravvicinati hanno condizionato un po’ il campionato. A marzo credo che verranno fuori, quindi un po’ più tardi rispetto al normale. Inter e Juventus hanno qualcosa in più degli altri. Pensavo anche al Napoli, ma alla fine vedo il Milan al suo posto”.

Lorenzo Minotti è un ex calciatore, dirigente sportivo e commentatore televisivo. In carriera ha giocato con Cesena, Cagliari, Torino e Treviso ma è con il Parma dove ha conquistato grandi successi. Ha militato nei gialloblù per nove stagioni ed è stato a lungo capitano della squadra vincendo una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e una Coppa UEFA. Seppur non abbia giocato nemmeno un minuto nella competizione, è anche vicecampione del mondo nel 1994. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>