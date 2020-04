Spadafora: “Potremo fare come in Francia. Ripartenza? Serve prudenza”

ULTIME NEWS – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in un videomessaggio su Facebook, ha voluto ribadire la posizione del governo sulla possibile ripartenza della Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

“L’alternativa è fare come la Francia e dire che il calcio oggi si ferma qui. Qualche presidente ha fatto intendere che ci fosse un accordo per la ripresa del campionato in una determinata data solo per metterci pressione: tentativo vano, le cose sono cambiate. La prudenza che stiamo avendo sul calcio è quello che lascia ancora uno spiraglio alla ripresa del campionato”.

“Tutto dipende dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra capacità di rispettare le regole. Ringrazio il presidente Figc, Gravina che oggi ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega di Serie A che aveva detto che c’era stata un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi, di mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul governo. Lo ribadisco – e conclude – non hanno capito che l’aria è cambiata, questi metodi non funzionano”. Intanto sono arrivate le ultime dichiarazioni del Presidente del Comitato Medico della FIFA che non lasciano spazio a interpretazioni >>>

