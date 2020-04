FIFA, Pres. comitato medico: “Stop al calcio fino a settembre”

NEWS MILAN – L’incertezza sulla ripresa del calcio in Europa e in tutto il mondo è tanta. Nazioni che chiudono e annullano tutto, altre che provano a ripredere e altre ancora che nemmeno hanno deciso il da farsi. Insomma, tanti dubbi. Oggi ha parlato Michel D’Hooghe ai microfoni del Daily Telegraph, medico belga e membro del comitato medico della FIFA.

“Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Sarei contento di poter riprendere le prossime stagioni senza ulteriori problemi e sarei altresì felice di veder ripartire i campionati. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte“. Intanto in serata sono arrivate nuove dichiarazioni del Presidente FIGC Gabriele Gravina >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓