Milinkovic-Savic: “Al-Hilal? Avevo bisogno di cambiare aria”

Intervistato dal canale ufficiale del club, il centrocampista, ormai ex Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ha spiegato il motivo che lo ha portato a trasferirsi all'Al-Hilal: "E’ iniziato tutto in vacanza. Mi hanno fatto sapere i miei procuratori di quest’offerta araba: inizialmente non sapevo come rispondere, ma piano piano mi sono informato e ho deciso di accettare. Avevo bisogno di cambiare aria e scegliere un mondo diverso dal mio".