Zoff: “Lotta Scudetto? Andiamoci piano, ma il Milan è ancora li in vetta”

Ha poi aggiunto:"Convinto da Spalletti? Assolutamente sì, si sta dimostrando un CT di grande livello. La Nazionale è sulla buona strada, seppur qualche passaggio a vuoto ancora da registrare. Ciò detto, sono assolutamente convinto di quello che sta raccogliendo con la panchina dell'Italia. Gol di Israele irregolare? Fa rabbia per il portiere, Vicario è stato caricato e non poteva fare altro. Purtroppo sono cose che succede, bisogna andare avanti. Meret-Napoli? È un portiere da Nazionale, non scherziamo. Il Napoli farebbe bene a tenerselo stretto. E credo che non ci saranno problemi sotto questo punto di vista".