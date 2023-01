Milan, Zenga: “Pioli può rimontare, anche se perde tanti pezzi”

L'ex portiere Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità del Milan di rimontare in campionato

Uno degli artefici dello Scudetto dello scorso anno e dell'ottimo inizio di questa stagione per il Milan , al di là dei punti di distacco dal Napoli capolista, è senza dubbio Stefano Pioli . Il tecnico emiliano ha dato un'identità alla squadra e ha fatto crescere parecchi giocatori che sembravano essersi persi per strada.

E di questo se ne sono accorti in tanti, a partire dall'ex portiere Walter Zenga , che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi su ciò che il Milan , e in modo particolare lo stesso allenatore Stefano Pioli , possa fare per rimontare. Di seguito le sue parole.

"Pioli ha le risorse per rimontare anche se sta perdendo tanti pezzi, non ultimo Maignan. Ho letto che dopo il PSV ha tolto il giorno libero perché ha notato cose che non sono piaciute". Milan, Marchetti: “C’è un grosso problema per Leao…” >>>