Milan, Zazzaroni su Zaniolo: “Se allinea testa e corpo diventa importante”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione Tutti convocati, Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Nicolò Zaniolo . Il noto giornalista ha consigliato all'attaccante giallorosso di allineare testa e corpo in modo da diventare un giocatore importante. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ivan Zazzaroni su Nicolò Zaniolo

"Zaniolo vuole andare a Milano, non ha ancora la testa per l'estero, solo che Milano non è disposta a mettere 30 mln su un giocatore di 24 anni. Zaniolo ha un grosso motore, fisicamente è un animale incredibile, se riesce ad allineare la testa al corpo diventa un giocatore importante. Mou ha provato a rilanciarlo in tutte le maniere, ma forse ha troppe distrazioni". Milan, occasione dal Manchester City. In Spagna sicuri: “Ha rotto con Guardiola”