Milan, occasione dal Manchester City. In Spagna sicuri: “Ha rotto con Guardiola”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Milan potrebbe acquistare un calciatore del Manchester City

Enrico Ianuario

Il calciomercato di gennaio è quasi alle battute finali, ma ciò non toglie il fatto di pianificare già le mosse per la prossima finestra estiva. In tal senso, con ogni probabilità, il Milan sarà una delle protagonista del mercato estivo in quanto dovrà rimpiazzare tanti calciatori sul punto di partenza e rinforzare ulteriormente una rosa che può già contare su elementi molto importanti. Dalla Spagna, intanto, parlano di una possibile occasione di mercato proprio per i rossoneri.

Milan, occasione dal City? — Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', un calciatore del Manchester City avrebbe rotto con Pep Guardiola, allenatore dei citizens. Si tratta di Joao Cancelo, il quale ha disputato appena tre partite da titolare su nove dal suo rientro dopo il Mondiale in Qatar. Ciò dimostra come il rapporto tra il giocatore e l'allenatore non è più idilliaco, tanto da non essere considerato più imprescindibile come fino a qualche mese fa. Questa potrebbe essere un'occasione di mercato per il Real Madrid, club alla ricerca di un nuovo terzino destro. Ma non è da escludere che Cancelo possa essere coinvolto in una trattativa con il Milan.

Cancelo pedina di scambio? — Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Joao Cancelo potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Rafael Leao, calciatore in scadenza nel 2024 con il Milan che piace tanto a Pep Guardiola. In questo modo i rossoneri potranno incassare tanti soldi dalla cessione dell'attaccante e in più avere uno dei terzini più forti e moderni del calcio internazionale. Vedremo, dunque, se si tratterà di puro fantamercato o se alla base c'è qualcosa di concreto. Milan, Krunic titolare contro il Sassuolo? Si scalda anche De Ketelaere