Milan, Zapelloni: “La Supercoppa è stata una delle peggiori prestazioni”

Il noto giornalista Umberto Zapelloni ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan in Supercoppa

Milan, le parole di Umberto Zapelloni sulla Supercoppa

"Il Milan non è sceso in campo, forse una delle peggiori prestazioni dell'era Pioli dopo la famosa sconfitta di Bergamo. E' la fine o è solo un momento in cui bisogna ricaricare le pile? E' un Milan che, sicuramente, deve ritrovarsi nei suoi uomini migliori". Juventus, 15 punti di penalità e inibizioni per i dirigenti >>>