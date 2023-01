Juventus, arriva la decisione ufficiale: 15 punti di penalità

Le notizie che si erano susseguite negli ultimi giorni non sembravano presagire conseguenze così gravi, anche perché era diverso tempo che l'argomento non veniva preso in considerazione. Quanto emerso negli ultimi minuti, però, ha del clamoroso.

Juventus, riaperto il processo verso club e dirigenti

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la Corte Federale ha accolto l'istanza per la rievocazione del processo plusvalenze. La notizia più importante che emerge, però, sono i 15 punti di penalità inflitti alla Juventus, che di fatto rischiano di stravolgere completamente la classifica e la stagione dei bianconeri e non solo. Inoltre ci sono state pesanti inibizioni nei confronti degli ex dirigenti della Vecchia Signora.