Milan, il papà di Zaniolo: “Voci ce ne sono molte, ma…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Calcio Spezia, Igor Zaniolo ha parlato anche del figlio Nicolò, che alla fine di gennaio ha lasciato la Roma, a causa di una rottura con tutto l'ambiente giallorosso, per approdare al Galatasaray. Il calciatore, è stato accostato anche al Milan, nel calciomercato invernale, e ci sono voci su un possibile ritorno in Italia in estate. Ecco le sue parole.