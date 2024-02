Milan, senti Zanetti: “Mio figlio in rossonero? Non credo sia possibile”

Sullo sport : "Se i maschi giocano a calcio? Sì, sì. Nacho futsal, e Dominic nell'accademia dell'Inter. Se vorranno fare i calciatori non ci saranno problemi".

Alla suggestione di vedere Nacho in rossonero risponde : "No… Non credo che sia possibile. Vediamo quando arriverà quel momento".

