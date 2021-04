Milan, Zancan: “Rafael Leao arma per la Champions” | News

Il giornalista Federico Zancan, in onda su Sky Sport, ha parlato del Milan e del recupero di Rafael Leao in vista della volata Champions

Il giornalista Federico Zancan ha parlato a Sky Sport del momento che sta attraversando il Milan. Zancan si è soffermato in particolar modo sul recupero di Rafael Leao e della sua stagione: "E' un '99, ma ci sono giocatori ancora più giovani e più decisivi di Leao. E' un giocatore su cui devi puntare, perché ci hai investito e perché quelle potenzialità potrebbero sbocciare. E' chiaro che sul futuro si farà una riflessione: Leao è l'attaccante su cui il Milan punterà nel futuro? Non lo so, ma è un'arma per la Champions, e anche per avere un'alternativa dalla panchina. E forse è stata anche quella la difficoltà del Milan, non avere riserve. Contro la Sampdoria Rebic è dovuto andare in panchina per avere un cambio". Intanto il Milan pensa ad Insigne. Ecco come stanno le cose.