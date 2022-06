Milan, Zamuner (DS Spal): “Colombo, fai un altro anno di B. Ecco dove”

Dopo l'esordio in Prima Squadra nella prima parte della stagione 2020/2021, Lorenzo Colombo ha iniziato il suo percorso di crescita in Serie B. Dopo sei mesi alla Cremonese, l'attaccante di proprietà del Milan ha giocato nell'ultima stagione con la maglia della Spal, segnando 6 gol in 34 presenze. Giorgio Zamuner, direttore sportivo del club ferrarese, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del suo ormai ex calciatore, consigliandogli un altro anno di Serie B e anche la squadra in cui giocare. Queste le dichiarazioni.