Zamorano sullo Scudetto: “Attenti al Milan: ha una rosa fortissima”

L’ex calciatore ha poi parlato della mentalità della squadra, osservando che l'Inter sembra essere più concentrata in Europa. "Mi sembra che oggi la società abbia come obiettivo principale fare bene in Coppa, dato che due anni fa meritavamo di vincere. Il campionato è sì importante, però ora la concentrazione è sulla Champions League," ha spiegato Zamorano.

In merito alla classifica attuale, l’ex attaccante ha evidenziato la posizione dell'Inter: "Ora in campionato siamo secondi, non siamo così lontani dal Napoli." La rivalità è accesa, e il tecnico Antonio Conte è visto come un elemento chiave per il successo della squadra: "Conte è un tecnico speciale, e il Napoli non ha la stanchezza delle Coppe."

Nonostante le difficoltà attuali del Milan, Zamorano ha voluto includere anche i rossoneri nella corsa per il titolo: "Nella corsa Scudetto ci metto anche il Milan; sono un po’ in difficoltà, ma hanno una rosa fortissima."

Con queste dichiarazioni, Zamorano offre una panoramica della situazione attuale nel campionato italiano, evidenziando le potenzialità dell’Inter e riconoscendo il valore delle avversarie. La lotta per lo scudetto si preannuncia avvincente, e ogni partita sarà cruciale per decidere le sorti della stagione. LEGGI ANCHE: Milan, guarda Conte: il reale motivo per cui RedBird non lo ha considerato >>>