Milan, Zaccheroni perplesso: “Scudetto? Non capisco una cosa” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Zaccheroni

MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Zaccheroni si è soffermato sul momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

"Analogie con lo scudetto del 1999? In comune credo che abbiamo il fatto di aver potuto costruire con calma senza grosse pressioni sia interne che esterne. Abbiamo avuto il tempo per costruire e questo è fondamentale nel calcio. I risultati sono la conseguenza di tutto questo. Io avevo Galliani che mi ascoltava molto e abbiamo lavorato molto bene. Non avere pressioni è stato fondamentale. Questo Milan sta percorrendo quel percorso. Non capisco chi mette ancora in dubbio la tenuta di questa squadra. Partono sempre convinti di vincere, come si può pensare che il Milan non possa arrivare in fondo? Le inseguitrici, poi, non mi sembra che per ora abbiano una grande continuità".