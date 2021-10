Milan, Zaccheroni: “Messias? Ecco dove lo farei giocare”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato delle qualità di Junior Messias e della posizione in campo da lui preferita per il brasiliano

Renato Panno

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato delle qualità di Junior Messias e della posizione in campo da lui preferita per il brasiliano. Questa la sua opinione rilasciata attraverso il canale ufficiale Twitch del Milan: "Il meglio lo dà tra le linee. È abile a saltare l'uomo, fa assist e sicuramente non lo relegherei sul lato sinistro. Lo lascerei sul centro destra, non gli darei troppo campo da coprire". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.