Milan, Zaccheroni: “Figure come quella di Rangnick funzionano”

MILAN NEWS – Il quotidiano Tuttosport ha riportato questa mattina il pensiero dell’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni sulla figura del dirigente e allenatore tedesco Ralf Rangnick, accostato con sempre maggiore insistenza alla panchina rossonera.

“Non credo che possa trovare delle difficoltà – dichiara il vincitore dello Scudetto del 1999 -. Ci dobbiamo solo abituare, perché questo tipo di figura all’estero funziona e non vedo perché non possa funzionare anche in Italia”. Un altro grande ex allenatore del Milan, nei giorni scorsi, ha espresso parere positivo su Rangnick: ecco chi è>>>

