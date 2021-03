Milan, Zaccheroni esalta Tonali: “Dove si trova uno così?” | News

Milan, Zaccheroni parla di Tonali

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Zaccheroni ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista rossonero.

“Se sono convinto che Tonali sarà il top player del centrocampo per i prossimi dieci anni? Certo. Dove lo trovi un altro che fa entrambe le fasi, ha tempi di gioco, sa lanciare e andare alla conclusione? Per ora è come se avesse il freno a mano tirato, la maglia del Milan pesa più di qualunque altra. Ma, fossi Pioli, Tonali me lo coccolerei, magari senza fargli leggere le pagelle dei giornali… (ride, ndr). Crescerà e riuscirà a imporsi”. Il Milan intanto pensa sempre al calciomercato: ecco un nuovo attaccante nel mirino.