Milan, Zaccheroni: “Elliott? Gestione non buona. Ecco perchè”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, ha parlato del club rossonero e della gestione del fondo Elliott.

“Come vedo la gestione Elliott? Non bene. Capisco quello che leggo: vogliono vendere. Ma il brand deve essere di qualità se ci vuoi guadagnare o non perdere – sottolinea Zaccheroni -. E qui rientra ancora Maldini. Il Milan ha bisogno di certezze e risultati. In questo quadro, se vuoi ricostruire o vendere bene, non cedi i pezzi migliori. Donnarumma? Mi ricorda Zoff. Ha una calma olimpica. Dà sicurezza alla difesa e non è facile fare il portiere ora”. Intanto spunta un retroscena su Bonaventura, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android