Milan, Zaccardo: “Donnarumma? Da tifoso mi dispiace non sia più rossonero”

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma. Ecco un pensiero da tifoso rossonero ai microfoni di 'TMW Radio': "La vittoria contro l’Atalanta ha consegnato al Milan l’accesso alla Champions. Si fanno delle scelte. Il Milan ha manifestato tante volte la volontà di proseguire con Donnarumma, da tifoso mi dispiace che non sia più il portiere rossonero. Il Milan è una squadra gloriosa, deve andare avanti e cercare di cautelarsi cercando di essere competitivo per la prossima stagione". Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma