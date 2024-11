Dal provino con il Milan all'Inter Miami: ecco la storia di Yannick Bright

"Mio fratello Kevin ha giocato nel Settore Giovanile del Milan. Per questo siamo tutti di fede rossonera. Era lui il calciatore di casa, a me piaceva giocare ma anche studiare. Quando mi hanno offerto l’opportunità di fare entrambe le cose, non ci ho pensato due volte. Mi arrivò un messaggio dell’agenzia 'YesWeCollege', una di quelle che recluta, per il mercato statunitense, studenti-calciatori sul territorio italiano. Mi sono detto: 'Ok, voglio andare in America!'. Il provino è andato bene, mi hanno offerto una borsa di studio e nell’agosto 2020, in pieno Covid, sono partito. Destinazione Durham, University of New Hampshire".