"Non mi sono piaciuti i fischi di oggi verso la gente del club" ha concluso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Da Leao a Maignan: il punto sulle uscite del Diavolo>>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.