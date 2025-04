Milan, Walker: “Voglio essere un esempio. La qualità in squadra è paurosa”

Kyle Walker, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista raccontando il suo arrivo in rossonero e la sua esperienza

Kyle Walker, terzino del Milan in prestito dal Manchester City, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista nel corso del podcast 'The Kyle Walker Podcast', organizzato con la 'BBC' e con l'ex centrocampista Michael Brown. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!