Milan, Walker: “Tornare al Manchester City? Qui sono in prestito e…”

Kyle Walker , terzino del Milan in prestito dal Manchester City , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista nel corso del podcast 'The Kyle Walker Podcast', organizzato con la 'BBC' e con l'ex centrocampista Michael Brown . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Milan, Walker: "Qui sono in prestito. Posso ancora tornare al Manchester City"

Sull’addio al City e sul suo futuro: "Prima di andarmene, quando sapevo che l’affare era fatto, ho voluto salutare tutti al City, 150 persone circa. Ho davvero parlato con tutti, dai magazzinieri ai fisioterapisti, i cuochi. Non pensi mai a ciò mentre il processo sta andando. Dopo aver salutato, Pep si è alzato e ha fatto un bel discorso nei miei confronti, ringraziandomi per tutto. Ma mi ha anche detto che non è finita lì, sono in prestito al Milan e devo considerare la possibilità di tornare. Ovviamente tutte e due le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione. Il capitolo non è completamente chiuso, vedremo cosa succederà".