Milan, Walker: “Il club rossonero non si può rifiutare. Vi rivelo che…”

Milan, Walker: "Ecco perché ho scelto i rossoneri. Non volevo che..."

Sulla scelta del Milan: "Nel calcio, quando certe occasioni arrivano, devi prenderle. Per me fare esperienza di un nuovo campionato, una nuova cultura, giocare per un club come il Milan, non puoi rifiutarlo. Ci sono certi club nel mondo a cui non puoi dire di no. L’opportunità è arrivata al momento giusto, era il club giusto. Mi sono detto: sai cosa, voglio andare a provare qualcosa di diverso. Non volevo arrivare alla fine della mia carriera con il rimpianto di non aver provato qualcosa di diverso. Era la giusta cosa da fare per me in club del genere".