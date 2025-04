Milan, Walker: “Ibrahimovic come Rooney. La sua aura è incredibile”

Kyle Walker , terzino del Milan in prestito dal Manchester City , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista nel corso del podcast 'The Kyle Walker Podcast', organizzato con la 'BBC' e con l'ex centrocampista Michael Brown . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Milan, Walker: "Ibrahimovic è incredibile. Lo accosto solo a lui..."

Su Ibrahimovic: "È una presenza. Aura? Ho giocato contro di lui e l’ho già visto in precedenza, ma ha un’aura, specialmente a Milano e dove ho firmato puoi sentire la sua aura. È ancora come un giocatore, ma ha un altro ruolo ora. La sua aura è incredibile. Ciò che ha fatto per questo club, per questa città, per il calcio: merita tutto ciò che ha ottenuto. L’unico con cui posso accostarlo è Rooney, ma è diverso perché lo conosciamo personalmente e lo conosciamo come Wayne. Zlatan è molto serio, ha un ruolo diverso e ha una personalità diversa da Wayne".