Milan, Walem: “Openda un affare. De Ketelaere? Ambiente diverso”

Johan Walem , ex commissario tecnico del Belgio U21 , ha parlato del Milan , del suo ex giocatore Lois Openda e anche di Charles De Ketelaere . Ecco le sue parole, rilasciate per Gazzetta.it.

Su Openda: "È una prima punta che attacca lo spazio, veloce come il vento. E poi segna. Il bello è che prima segnava poco. Ora invece è un altro giocatore. In Belgio giocava poco. Al Bruges c’era Philippe Clement all’epoca, oggi al Monaco. Non punta molto sui giovani, quindi Lois ha fatto bene ad andare via. Gli è bastato andare a giocare due anni in Olanda per dimostrare a tutti il talento che è".