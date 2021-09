Milan, Vrenna: “Messias è pronto. Può fare il trequartista, ha tanta qualità”

Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha il merito di aver scovato Junior Messias dalle serie minori. Ecco il pensiero sul brasiliano

Raffaele Vrenna ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il direttore generale del Crotone, infatti, ha il merito di aver scoperto Junior Messias ai tempi in cui giocava nelle serie minori. Queste le dichiarazioni sul nuovo giocatore del Milan: "Junior non era da scoprire, era solo da trovare. Ha fatto tutto lui. Il 99% del lavoro è stato merito di quello che lui ha fatto nella sua vita. Sono orgoglioso di aver contribuito anche nel mio piccolo in questo grande traguardo. Si tratta di un giocatore che fino a tre anni fa giocava nei campionati minori, mentre tra qualche settimana giocherà la Champions League".