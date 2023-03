Milan, Vranckx: “Ibrahimovic cerca di migliorare gli altri”

Aster Vranckx, centrocampista belga del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza fin qui in rossonero e su Ibrahimovic

Sulla mentalità: "Se ho puntato in alto? Se si punta più in basso si ha una mentalità sbagliata. Abbiamo le qualità per diventare campioni d'Europa".