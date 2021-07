Milan, Vocalelli: “Giroud è l’uomo giusto. E che curriculum!”

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha dato parare ampiamente positivo all'ormai imminente arrivo di Olivier Giroud al Milan

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha dato parare ampiamente positivo all'ormai imminente arrivo di Olivier Giroud al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Normale che, sull’arrivo del francese, si sia acceso subito il dibattito: ma a 34 anni, e avendo già un attaccante come Ibra, può essere davvero l’uomo giusto? Per non sfuggire alla domanda - facendo come si dice in questi casi zero a zero - la risposta personale è netta: assolutamente sì. Giroud non accenderà la fantasia, ma ha tutto per poter essere una spalla o un’alternativa convincente a Ibra. E se non deve incantare il curriculum - campione del mondo in carica con la Francia e fresco vincitore della Champions con il Chelsea - non deve neanche fuorviare il numero di gol nelle ultime stagioni. Non tanti, è vero, ma per via di un rapporto altalenante prima con Lampard e poi con Tuchel. Giroud, però, ha la forza, il carattere, l’esperienza per poter rappresentare un’arma molto interessante nella stagione che segna il ritorno in Champions". Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.