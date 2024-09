Milan, Viviano: “Capello? Mi aspettavo un’analisi, non chiacchiere da bar”

Emanuele Viviano è intervenuto ai microfoni di Tv Play per discutere delle parole di Fabio Capello post Milan-Liverpool . L'ex allenatore rossonero, secondo Viviano ha fatto delle 'chiacchiere da bar'. Non ha fatto un'analisi che sarebbe stata sicuramente più interessante di quello che Capello ha raccontato. Ecco l'attacco dell'ex portiere:

Le parole di Viviano

"Io faccio nomi e cognomi. Con tutto il rispetto enorme per un mister che… Mi dà fastidio proprio questo. Cioè, questi sono i discorsi che si fanno al bar: manca il leader, il coraggio… Cosa sbaglia Fonseca? Hai fatto l’allenatore, sei uno dei più vincenti della storia: parla di calcio. Cosa faresti tu di diverso? Perché sennò si va al bar domani mattina e il milanista dice ‘Quel Fonseca non capisce niente, perché quello non ha le p**le, quell’altro non ha voglia, l’altro ha litigato con la moglie’. Ma io vorrei sapere che cosa secondo lui si potrebbe far meglio."