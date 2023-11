Milan, Viscidi elogia Camarda: “Punta alla Gilardino. Fondamentale che…”

Sul rischio di bruciarlo: «Andrà accompagnato nella crescita, tattica e psicologica: occorre continuare a lavorare, a questa età c’è da migliorare in tutto. Tecnica, comprensione del gioco, esperienza. Ecco, l’esperienza la fai giocando: Camarda gioca regolarmente con la Primavera ed è probabile che continui a farlo anche dopo la convocazione di Pioli. Alla sua età c’è da migliorare in tutto: tecnica, visione del gioco esperienza. Deve continuare ad avere un buon minutaggio, è fondamentale: tenere un giovane in prima squadra senza dargli minutaggio serve a poco...».

Su che tipo di attaccante sia: «Potente, concreto, con una grande forza fisica. Una prima punta generosa che cerca la profondità, alla Gilardino. Anche se in Nazionale dobbiamo aiutarlo a crescere. L’Under 17 ha due attaccanti fortissimi, lui e Mosconi dell’Inter. In una delle ultime partite abbiamo completato qualcosa come 600 passaggi, ma sa quanti palloni si sono passati Camarda e Mosconi? Uno...». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic va via? Sfida con la Juventus in mediana

