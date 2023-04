Milan, Villa incorona Leao: “È un grande attaccante, gli voglio dare un 7”

David Villa, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle caratteristiche dell'attaccante del Milan Rafael Leao

David Villa, ex attaccante del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di 'DAZN', soffermandosi in modo particolare sulle caratteristiche dell'attaccante del Milan Rafael Leao. Oltre ad aver constatato come sia un giocatore forte e veloce sulla fascia, ha voluto dare un 7 alla sua stagione. Di seguito le sue parole a riguardo.