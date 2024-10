Vieri: “Milan? Alti e bassi, deve trovare i giusti equilibri. Su Fonseca …”

Sul comportamento di Theo Hernandez, Leao e Abraham: "Certi errori non dovrebbero essere commessi, ma spesso tutto è ingigantito dai risultati. Non sarebbe emerso nulla se a Firenze i rigori fossero stati realizzati... Sono ragazzi intelligenti, ne avranno già parlato in gruppo e d’ora in poi sapranno come comportarsi". E su Fonseca: "Solo una squadra forte può battere l’Inter nel derby, quindi al tecnico del Milan va dato tempo".