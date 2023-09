Milan, Vieri: “Inter troppo forte. Ha strameritato di vincere”

"Questa Inter è troppo forte per il Milan. L'anno scorso dicevo che aveva il centrocampo più forte d'Europa perché fanno tutti gol. Con Frattesi hanno anche un altro che si inserisce. Le partite si vincono in quel reparto. Thuram ha fatto dimenticare Lukaku per me farà 16-18 gol. Hanno strameritato di vincere il derby. Lotteranno per lo scudetto e la Champions". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Milan-Newcastle. Pioli lancia Chukwueze e Pobega