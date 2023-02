Milan, Vieri: “Non so come giocano in Champions con un campo così”

Milan, le parole di Christian Vieri

"Primo tempo brutta partita, tutti un po’ impauriti perché è un mese che non vincono una partita e prendono gol. Difficile giocare anche per San Siro con un campo che è inguardabile, non so come si presentano in Champions con un campo così. Dopo un mese così l’importante era vincere: poi piano piano con entusiasmo e i giocatori che torneranno in forma, arriverà anche il gioco. Il Milan tornerà a vincere partite anche non giocando benissimo ma era importante vincere contro il Torino. Il gioco ora non lo guardo: tutti fanno fatica. Ora il Milan si prepara per martedì in cui ci sarà una bolgia. Piano piano però si rimetteranno in carreggiata". Milan, possibile tentativo per un centrocampista del Liverpool >>>