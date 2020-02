Milan-Verona, Zaccagni: “Giocato alla pari, punto importante”

NEWS VERONA – Mattia Zaccagni, centrocampista gialloblu, ha parlato così al termine di Milan-Verona, gara pareggiata 1-1 dagli scaligeri sul prato di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Zaccagni, così come riportate da ‘TuttoMercatoWeb‘.

«Ce la siamo giocata? Sì, abbiamo fatto la nostra partita e giocato alla pari. Poi siamo rimasti in dieci, ma non ci siamo abbattuti, continuando a pressare come facciamo di solito, portando a casa un punto importante. Se siamo stati sfortunati? In alcuni episodi sicuramente, ma non dobbiamo pensare a queste cose. Dobbiamo analizzare gli errori e pensare alla prossima gara. Se sento di essere cresciuto? Credo che il modo di giocare che ci chiede il mister esalta le qualità della squadra ma anche dei singoli. Se siamo consapevoli della nostra forza? Noi cerchiamo sempre di essere propositivi. Siamo andati in vantaggio, giocando una grande gara e colpendo anche due pali. Siamo contenti della nostra prestazione. La gara contro la Lazio? Andremo a giocarcela come sempre, anche se sarà una gara difficilissima. Cercheremo di imporre il nostro gioco per portare a casa il massimo».

Queste, invece, le dichiarazioni post-partita del tecnico degli scaligeri, Ivan Jurić, ai microfoni di ‘Sky Sport‘: continua a leggere >>>

