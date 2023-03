Obiettivo Milan, Veron racconta Retegui: “Gol nel sangue”

Sull'Italia : "Non si è mai pronti per la Nazionale italiana, che è una delle più gloriose e vincenti del mondo. Però lui può dare un contributo importante, soprattutto alla luce del fatto che adesso, in Italia, ci sono poche prime punte che possono fare al caso di Mancini".

Sull'esperienza in Europa: "Questo è l’aspetto su cui deve lavorare di più. Non dimentichiamo che finora ha sempre giocato in Argentina, non conosce l’Europa, gli manca un’importante esperienza internazionale. Ma è giovane, ci si può credere. Io, quando Retegui era all’Estudiantes, in un anno, gli ho visto fare tantissimi miglioramenti". Retegui chiamata da Mancini, il bomber è seguito dal Milan