Per l'ex calciatore della Juventus, Paulo Fonseca avrebbe dovuto escludere Theo Hernandez e Rafa Leao dai convocati. Per lui il gesto è grave e se non si condanna si da un messaggio sbagliato a tutti. La società e il mister rossonero hanno fatto chiarezza sul caso, non definendolo un problema da tirar fuori. Nessuna multa, nessun turno in tribuna, Leao e Theo saranno della partita contro il Venezia. I due dovranno dimostrare di poter trascinare ancora una volta il Milan dove merita. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Atmosfera calda e tesa. Sulla stadio dico che..."