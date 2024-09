Venezia, Maniero: “Affrontare ora il Milan è peggio, avranno sete”

Filippo Maniero ha rilasciato un'intervista a Corriere del Veneto in vista di Milan-Venezia . Sabato 14 settembre alle 20:45 scenderanno in campo le due formazioni a San Siro . Il Milan ha un disperato bisogno di vincere, il Venezia tenterà il colpaccio viste le difficoltà dei rossoneri. Ecco le parole di Maniero sulla partita:

Il Venezia a San Siro

"Sono sempre stato tifoso del Diavolo, quando c'è stata la possibilità di trasferirmi lì ero la persona più felice del mondo. Domani sarà qualcosa di impagabile per un calciatore arancioneroverde, soprattutto per chi esordisce in A e ci gioca per la prima volta. Non puoi che rimanerne quasi stregato, affascinato."