Milan, Moggi: “I problemi li risolvi con Champions e derby, non col Venezia”

Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni post Milan-Venezia. Per lui il Diavolo deve vincere in Champions e il derby se vuole svoltare

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo Milan-Venezia. Secondo Moggi i rossoneri non hanno ancora fatto nulla. Il Venezia è parso tanto in difficoltà e per avere una vera svolta servono altri tipi di vittorie. Il Diavolo scenderà in campo oggi contro il Liverpool e domenica 22 settembre contro l'Inter. Si prospettano due sfide accesissime che possono segnare l'avventura rossonera di Paulo Fonseca. Ecco le dichiarazioni di Moggi: