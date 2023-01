Milan, Vasquez: “Voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia”

Ufficializzato il suo trasferimento al Milan, Devis Vasquez è pronto ad iniziare la sua avventura da nuovo portiere rossonero. Certamente non partirà in prima linea nelle gerarchie di Stefano Pioli, in quanto il portiere titolare è Mike Maignan e Ciprian Tatarusanu suo vice. Nonostante sia consapevole che dovrà scalare le gerarchie, Vasquez è fiducioso per il suo futuro. "Io voglio essere tra i migliori cinque portieri della storia. Ho parlato con Paolo Maldini e so che devo conquistarmi il posto da titolare. Quando sono arrivato in Italia tutti sono rimasti sorpresi che parlassi italiano", ha detto il portiere colombiano ai microfoni di Caracol Radio.