Ramaccioni: “Le trattative al Milan? Ricordo che per Van Basten…”

Se partecipava alle trattative per portare al Milan nuovi giocatori: "Con Braida mi ricordo che per van Basten eravamo in sede e avevamo delle cassette. L'Ajax l'anno prima aveva vinto la Coppa delle Coppe e avevamo dei filmati, che erano a disposizione dei tecnici e degli osservatori. Suggerii a Braida di mandare subito la videocassetta a Berlusconi, in modo che la potesse vedere. Mi ricordo anche che addirittura sotto Natale, nel palazzo dello Sport di fronte a San Siro, c'era stato un torneo di calcetto in cui presente van Basten con l'Ajax. La presenza di Adriano Galliani ogni anno era fondamentale, così come quella del dottor Berlusconi che forniva le sostanze per le campagne acquisti, soprattutto nei primi anni, che venivano fatto nei tavoli di Milanello con mesi e mesi di vantaggio sulla prossima stagione".