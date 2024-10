Valentini: “Il Milan? E’ in fase di evoluzione e sta rincorrendo”

Le sfide del Milan — Valentini ha poi spostato l’attenzione sul Milan, evidenziando la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti cruciali. "Il Milan è più indietro sia come rosa che come progetto; è in fase di evoluzione e sta rincorrendo," ha detto. Secondo lui, i rossoneri devono affrontare i rinnovi dei contratti e rafforzare il gruppo, due aspetti fondamentali per migliorare la situazione attuale.

La Juventus in evoluzione — Infine, Valentini ha parlato della Juventus, definendola un altro "work in progress." Ha spiegato che, dopo un cambiamento significativo, la squadra deve ripartire quasi da zero, e la lotta per una posizione tra le prime quattro è un obiettivo realistico, ma difficile.

Le dichiarazioni di Marco Valentini offrono uno sguardo approfondito sulla situazione delle squadre di vertice in Serie A. Mentre l'Inter e il Napoli sembrano essere in una posizione solida, il Milan deve affrontare sfide interne per trovare stabilità, e la Juventus è ancora in fase di ricostruzione. La stagione promette di essere avvincente, con ogni club che cerca di trovare il proprio equilibrio e raggiungere i propri obiettivi.