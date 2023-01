Milan, Ursino su Messias: “Penso che possa migliorare ancora”

Uno dei giocatori più deludenti nel corso di questa stagione in casa Milan è senza dubbio Junior Messias . In merito al brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB Beppe Ursino , ex direttore sportivo del Crotone , sostenendo come il rossonero possa ancora crescere parecchio. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Beppe Ursino su Junior Messias

"Sono particolarmente felice perché è un ragazzo straordinario. Con i rossoneri milita anche Florenzi, un altro giocatore importante, ex Crotone, a cui sono molto affezionato. Tornando a Junior, ritengo che abbia ulteriori margini di miglioramento. In Supercoppa, ha fatto la sua parte pur nel contesto di una squadra in grande difficoltà. Pioli però sa come centellinarlo...".