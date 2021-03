Milan-United, Cudicini: “Grande prova dei rossoneri all’Old Trafford”

Milan-Manchester United, le parole di Cudicini

L’ex portiere Carlo Cudicini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Cudicini ha parlato di Milan-Manchester United, gara di Europa League che si giocherà giovedì sera a San Siro.

"Sarà una partita difficile per il Milan, anche se il risultato dell'andata non è male. La prestazione di Manchester è stata una prova di personalità, ha giocato con tranquillità, non ci sono i tifosi ma giocare all'Old Trafford non è mai facile. Il Milan sta andando a tutto gas da un anno, quindi complimenti al mister".